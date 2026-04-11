Иран и США провели два раунда переговоров

IRIB: в Исламабаде прошли два раунда переговоров Ирана и США

Делегации Ирана и США провели два раунда переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

«Делегации провели два раунда переговоров. Третий раунд состоится вечером в субботу», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что США продолжают настаивать на своих требованиях.

До этого стало известно, что Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих «красных линий» на переговорах с США.

В него входят суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Исламской Республики, а также достижение в ходе переговоров с Вашингтоном прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.