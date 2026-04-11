В Нью-Йорке полиция застрелила «Люцифера

Полиция в Нью-Йорке застрелила «Люцифера», напавшего на пассажиров метро
В Нью-Йорке полиция застрелила мужчину, который называл себя Люцифером и угрожал пассажирам в метро с мачете. Об этом сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 11 июля на станции Grand Central Station, расположенной в центре города. Один из очевидцев сообщил правоохранителям о мужчине с холодным оружием, который нападал на людей в подземке.

«У человека был большой нож, описанный как мачете, и он вел себя неадекватно, неоднократно заявляя, что он Люцифер», – рассказала Тиш на пресс-конференции, добавив, что полицейские «по меньшей мере» 20 раз призвали его бросить оружие.

Когда мужчина начал двигаться к сотрудникам с мачете в руках, один из полицейских открыл огонь. 44-летний Энтони Гриффин был доставлен в больницу, где скончался.

Перед тем как его нейтрализовали, «Люцифер» успел нанести удары мачете трем людям. Пострадавшие — 70-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 84 и 65 лет — получили травмы головы и лица. Все они находятся в медицинском учреждении, им жизням ничего не угрожает.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!