Меняйло: еще один человек госпитализирован после взрыва во Владикавказе
Во Владикавказ еще одного человека госпитализировали после взрыва. Об этом рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В медучреждениях республики остаются 11 человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе. Еще один человек сегодня самостоятельно обратился в РКБ и был госпитализирован. Состояние оценивается как стабильное», — уточнил он.

По словам Меняйло, еще в медицинском учреждении в тяжелом состоянии находится один из пострадавших. Врачи борются за его жизнь.

Также глава Северной Осетии рассказал, что 11 апреля был полностью завершен разбор завалов на месте инцидента. Территория расчищена и передана под охрану сотрудникам правоохранительных органов.

При этом, как подчеркнул Меняйло, режим ЧС во Владикавказе будет действовать до тех пор, пока всем пострадавшим не будет оказана необходимая помощь.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке.

Ранее во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники.

 
