СМИ сообщили, что переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу в тупике

Переговоры между США и Ираном в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом продолжаются, однако ситуация остается в тупике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

По информации одного из собеседников, Иран настаивает на своем праве контролировать пролив и взимать плату с проходящих судов. Иранские представители отвергли предложение о «совместном контроле». Открытие Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном, стало ключевым камнем преткновения в ходе переговоров.

В ночь на 11 апреля в Исламабад прибыла иранская делегация под руководством спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа для обсуждения урегулирования конфликта с американскими партнерами. Позже в Пакистан прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий команду американских переговорщиков. Галибаф отметил, что Иран ответит соответствующим образом, если США будут использовать переговоры для «бесплодной показухи» и обмана.

Ранее два американских эсминца прошли через Ормузский пролив в рамках операции по разминированию.