Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ сообщили, что переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу в тупике

Dado Ruvic/Reuters

Переговоры между США и Ираном в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом продолжаются, однако ситуация остается в тупике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

По информации одного из собеседников, Иран настаивает на своем праве контролировать пролив и взимать плату с проходящих судов. Иранские представители отвергли предложение о «совместном контроле». Открытие Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном, стало ключевым камнем преткновения в ходе переговоров.

В ночь на 11 апреля в Исламабад прибыла иранская делегация под руководством спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа для обсуждения урегулирования конфликта с американскими партнерами. Позже в Пакистан прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий команду американских переговорщиков. Галибаф отметил, что Иран ответит соответствующим образом, если США будут использовать переговоры для «бесплодной показухи» и обмана.

Ранее два американских эсминца прошли через Ормузский пролив в рамках операции по разминированию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!