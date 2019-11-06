«Роснефть» направила на капзатраты в январе-сентябре 634 млрд руб.

«Роснефть» направила на капитальные вложения в январе-сентябре 634 млрд руб., или $9,7 млрд, говорится в отчетности компании по МСФО. Это на 6,6% ниже соответствующего показателя прошлого года и связано преимущественно с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях.

Капитальные затраты в III квартале составили 198 млрд руб. ($3 млрд).

«Компания продолжает работу над опциями выравнивания профиля капитальных вложений крупных проектов с учетом продления квот на ограничение добычи в рамках Соглашения ОПЕК+», — указано в сообщении «Роснефти».

Для повышения доходности для акционеров «Роснефть» продолжит инвестировать в реализацию потенциала своей ресурсной базы и запуск новых проектов добычи нефти и газа, отмечает компания.