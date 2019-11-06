«Роснефть» сократила чистый долг на 14%

«Роснефть» по сравнению с началом года сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1%, или 820 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО за

«Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 млрд руб. за 9 мес. 2019 г. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец квартала составило в рублевом выражении 1,4x», — говорится в сообщении.

По итогам отчетного периода «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу с показателем 3,1 доллара на баррель нефтяного эквивалента.

За 9 месяцев свободный денежный поток составил 613 млрд руб. ($9,4 млрд), за III квартал — 281 млрд руб. ($4,4 млрд)

«Существенный рост свободного денежного потока обусловлен ростом EBITDA, снижением капитальных затрат и соответствующей динамикой оборотного капитала», — указывает компания.