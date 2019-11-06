«Роснефть» нарастила прибыль за 9 месяцев на 25%, до 550 млрд руб.

«Роснефть» за 9 месяцев 2019 года получила 550 млрд руб. чистой прибыли, что на 25% превосходит показатель за тот же период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

«Увеличение чистой прибыли, относящейся к акционерам компании, за 9 мес. 2019 г. на 25,0% год к году обусловлено положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых расходов», — указано в сообщении компании.

Рост чистой прибыли, относящейся к акционерам, в III квартале составил 16% в квартальном выражении — до 225 млрд руб.

По показателю чистой прибыли результаты за III квартал более чем на 13% превзошли консенсус-прогноз аналитиков инвестбанков.

Выручка в рублях в январе-сентябре увеличилась в годовом выражении на 6,2% до 6,452 трлн руб.

«Рост выручки связан с ростом объемов реализации нефти на 19,6% при снижении цен на нее на 9,3%. В III квартале по сравнению со II кварталом рост выручки составил 4,9%, достигнув 2 240 млрд рублей», — отмечает компания.

EBITDA за 9 месяцев составила 1,617 трлн руб. ($24,8 млрд), что связано с ростом объемов реализации нефти, преимущественно, в восточном направлении (+30,9%), а также контролем над затратами. В III квартале этот показатель составил 554 млрд руб. ($8,5 млрд), увеличившись в квартальном выражении на 7,6%.

«Увеличение показателя связано с ростом объемов реализации нефтепродуктов (+26,9%) и нефти на рынках присутствия компании, а также снижением общехозяйственных и административных расходов», — сообщает «Роснефть».