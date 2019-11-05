США стремятся сорвать покупку Китаем украинской компании

Эрик Принс, частный подрядчик по безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники «Мотор Сич». Соединенные Штаты пытаются помешать Китаю приобрести компанию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальную информацию от должностных лиц государства.

Сообщается, что Принс уже обсудил приобретение «Мотор Сич» с украинским официальными лицами и посетил главный завод компании.

«Мотор Сич» является ведущим производителем двигателей для вертолетов и самолетов.

По данным издания, США стремятся сорвать находящуюся на рассмотрении сделку о покупке компании Китаем, чтобы не допустить приобретения Пекином новых оборонных технологий.

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