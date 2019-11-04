«Нафтогаз» потребует $12 млрд за отказ пересмотреть тариф на транзит «Газпромом»

Компания «Нафтогаз» направила на прошлой неделе в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования российской компании «Газпром». Об этом сообщается в Facebook исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Он заявил, что компания запросила пересмотр «Газпромом» тариф на транзит. Исполнительный директор украинской нефтегазовой компании отметил, что «Нафтогаз» будет требовать компенсации в размере $11,8 млрд при неисполнении данного условия.

Кроме того, Витренко добавил, что украинская сторона также обратилась с просьбой обязать российскую компанию предоставить «декларацию о поставках газа» в Донбасс. По его словам, «Газпром» якобы продолжает осуществлять газовые поставки «на неподконтрольные (Киеву — примечание «Газеты.Ru») территории».

«Обязать «Газпром» подписать технические и коммерческие акты, которые предоставил «Нафтогаз», без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны «Газпромом», — сказал Витренко.

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