В Госдуме отреагировали на позицию Салливана по «Северному потоку — 2»
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался насчет заявления кандидата на должность посла США в России Джона Салливана о том, что США нужно помешать России достроить «Северный поток – 2». Об этом сообщает RT.
По его словам, строительство объекта ведется для того, чтобы обеспечить гарантированные поставки российского газа в европейские страны, которым «Северный поток – 2» выгоден.
Депутат отметил, что газопровод возводят не для оказывания какого-либо давления на Украину.
Чепа, подчеркнул что проект является международным.
Депутат также считает, что США волнуют только собственные интересы. По его мнению, это ошибочный подход.
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