Россияне назвали оптимальную пенсию для достойной старости

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Россияне считают, что средний размер пенсии, который бы обеспечил достойную старость, должен равняться 40 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, как отмечается, в данном случае запросы мужчин превышают запрос женщин (42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно).

Россияне до 24 лет считают, что 32,6 тыс. рублей пенсии будет достаточно, граждане старше 45 лет выбрали отметку в 43 тыс. рублей.

Россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц претендуют на 44,3 тыс. рублей в старости, с доходами до 30 тыс. рублей — на 33 тыс. рублей.

Опрос проводился с 24 сентября по 2 октября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

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