Россияне назвали оптимальную пенсию для достойной старости
Россияне считают, что средний размер пенсии, который бы обеспечил достойную старость, должен равняться 40 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.
При этом, как отмечается, в данном случае запросы мужчин превышают запрос женщин (42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно).
Россияне до 24 лет считают, что 32,6 тыс. рублей пенсии будет достаточно, граждане старше 45 лет выбрали отметку в 43 тыс. рублей.
Россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц претендуют на 44,3 тыс. рублей в старости, с доходами до 30 тыс. рублей — на 33 тыс. рублей.
Опрос проводился с 24 сентября по 2 октября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.
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