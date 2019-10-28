В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа. Об этом он заявил RT.

Отмечается, что депутат назвал главным выводом консультаций желание сторон найти решение проблемы.

«Самый главный вывод, какой я бы сделал: стороны настроены на решение вопроса, это самое важное. Есть взаимное движение», — прокомментировал Завальный.

Он пояснил, что в настоящее время ведется согласование позиций сторон.

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