В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе
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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа. Об этом он заявил RT.
Отмечается, что депутат назвал главным выводом консультаций желание сторон найти решение проблемы.
«Самый главный вывод, какой я бы сделал: стороны настроены на решение вопроса, это самое важное. Есть взаимное движение», — прокомментировал Завальный.
Он пояснил, что в настоящее время ведется согласование позиций сторон.
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