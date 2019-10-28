Россия поддерживает «пакетное» решение по газовому транзиту с Украиной

Министр энергетики России Алексей Новак заявил о том, что Россия выступает за «пакетное» решение вопроса о транзите газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что контракт включает в себя вопросы транзита и поставок газа, а также урегулирование судебных споров.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель также подчеркнул, что компаниям «Нафтогаз Украины» и «Газпром» также следует прийти к «пакетным» договоренностям по газу на двустороннем уровне.

«Мы четко стоим на том, что вопросы договора транспортировки (транзита — примечание «Газеты.Ru») должны быть максимально отработаны», — добавил он.

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