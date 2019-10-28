Россияне отказались от развлечений и стали копить на старость

Жители России за два года кардинально изменили свои предпочтения в накоплениях и стали задумываться о будущем. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Согласно полученным данным, только треть жителей имеет накопления. При этом люди считают сбережением в среднем сумму около 100 тыс. рублей.

Выяснилось, что, если раньше россияне тратили сохраненные деньги на развлечения, отдых или покупку материальных вещей, то в 2019 году жители страны все чаще стали задумываться о будущем. Теперь 43% граждан делают накопления «на черный день». Другие утверждает, что откладывают денежные средства на свою старость.

Однако не все отказались от желания не тратить сбережения на отпуск. Около 20% опрошенных признались, что откладывают деньги на путешествия. В основном это делают жители российской столицы и Санкт-Петербурга, которых 32%.

Кроме того, 16% россиян тратят накопленные средства на недвижимость, еще 14% на образование и на автомобиль — 12% граждан.

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