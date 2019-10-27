Экономике Украины предрекли сильный удар

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар. Об этом он рассказал в опубликованном в Youtube видео.

По его словам, причиной этого станет дешевый уголь, который на Украине разрешили покупать у России вместе с электроэнергией.

«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — сказал Мураев.

Он также предположил, что порядка 30 тыс. украинских шахтеров из государственного сектора и 20 тыс. из частного лишатся своих рабочих мест.

Бывший депутат добавил, что некоторые города-спутники электростанций при их закрытии могут «остаться без тепловых носителей».

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