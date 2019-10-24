Сечин предсказал рост спроса на нефть

Долгосрочные перспективы спроса на нефть являются устойчивыми, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в четверг на XII Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.

«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объёмов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%. К 2040 году мировое потребление первичных ресурсов достигнет 340-400 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки», - рассказал Сечин.

Для обеспечения спроса на нефть, по текущим оценкам, до 2030 года необходимо ввести в промышленную эксплуатацию более полутора миллиардов тонн новой добычи (это эквивалентно примерно 30 миллионам баррелей в сутки). Около 36% новой добычи составит традиционная нефть на суше, еще 15% – это нефть шельфовых месторождений, остальные 49% – трудноизвлекаемая нефть. По словам главы «Роснефти», продолжится рост спроса на газ (на 1,1-1,8% в год).

Главным драйвером роста потребления энергоресурсов, отметил Сечин, станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, повышение уровня жизни и увеличение численности среднего класса будут способствовать распространению легкового автотранспорта. Это приведет к росту спроса на нефть в Азии на 20% или на 300 млн тонн к 2040 году. Более половины этого роста придется на Индию, значительно увеличится потребление в Китае, Индонезии и Вьетнаме. Глава «Роснефти» напомнил, что только за последние 10 лет потребление нефти в АТР выросло на четверть и достигло 1,5 млрд тонн.

«В долгосрочных сценариях Международного энергетического агентства доля Индии в мировом потреблении первичных энергоресурсов будет последовательно увеличиваться и к 2040 году достигнет 10-11%. Уже в ближайшие годы Индия может стать мировым лидером по абсолютному приросту потребления энергии, опередив по этому показателю Китай. При этом основная часть этого потребления (более 73%) будет все еще приходиться на уголь и нефть», - рассказал Игорь Сечин.