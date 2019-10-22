Медведев рассказал о влиянии роботизации на рынок труда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на рынке труда из-за роботизации в ближайшие годы ничего критического не произойдет, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, человечество найдет некий баланс, определенную среднюю дорогу. Будет выработано равновесие между роботами и обычной человеческой занятостью.

Он также отметил, что работа людей может сместиться в сторону более высокотехнологичных специальностей. Также активно будут использоваться гибкие графики, а также работа удаленно.

«При этом ничего фатального не наступит», — сказал Медведев.

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