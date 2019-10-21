ЦБ просят смягчить «антиотмывочное» законодательство, пишут СМИ

Банки и другие участники финансового рынка предложили ЦБ в рамках регуляторной гильотины отменить 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, или усложняют исполнение законодательства. ОБ этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, как отмечается, речь идет об определении бенефициаров мелких транзакций и платежей за ЖКХ, а также запросе у иностранцев миграционных карт.

Преобразования предлагается провести в рамках «регуляторной гильотины».

В ЦБ заявили, что регулятор получил и начал обсуждение предложений.

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