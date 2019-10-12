Минфин США потребовал от суда отклонить иск Олега Дерипаски

Министерство финансов США призвал суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который потребовал исключить его из списка санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В американском Минфине заявили, что не обязаны объяснять, почему имя предпринимателя включено в список санкций.

Отмечается, что открытой аргументации о действиях Дерипаски в ряде случаев в интересах российского руководства достаточно.

Также подчеркивается, что суд не имеет полномочий для снятия российского бизнесмена из санкций, это может сделать лишь конгресс Соединенных Штатов.

Минфин также отверг заявления адвокатов предпринимателя о том, что Пятая поправка к конституции США о надлежащем судопроизводстве позволяет требовать раскрытия аргументации его включения в список санкций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дерипаска указал на «грязную ложь» в основе санкций США

— Битва титанов: Дерипаска подал в суд на Минфин США