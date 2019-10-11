ФНС опровергла существование «резинового бизнес-центра»

Федеральная налоговая служба России (ФНС) прокомментировала информацию о том, что самым крупным бизнес-центром в Москве является панельная «хрущевка», расположенная по адресу: Проспект Вернадского, дом 24, передает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что в этом здании было зарегистрировано более 1 тысячи юридических лиц.

В ФНС подтвердили, что такие сведения не верны.

Как уточняется, сейчас по данному адресу с учетом строений зарегистрировано 27 организаций. При этом 8 из них являются некоммерческими.

Также сообщается, что 120 организаций, зарегистрированных на объекте, подлежит ликвидации.

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