В комитете Госдумы прокомментировали идею новой льготной категории

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал инициативу введения новой льготной категории под названием «жертвы перестройки», с которой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что идея интересная. Однако перед тем, как вводить данную категорию, стоит четко проработать критерии, с помощью которых будут определять претендентов на соцподдержку. Это важно сделать для того, чтобы она оказывалась именно тем, кто действительно в этом нуждается.

Нилов пояснил, что перестройка по-разному сказалась на разных людях. Так, он привел в пример олигархов, которые незаконно обогатились в этот период и тех, кто наоборот потерял последнее имущество, а сейчас находится в состоянии полного безденежья.

В заключении он отметил, что в настоящее время такого законопроекта нет, и в комитет он не поступал. Если он появится, то его рассмотрят согласно регламенту.

Ранее в Госдуме инициировали создание новой льготной категории граждан.