Карточные платежи привели к «русскому чуду», сообщает BCG
Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование компании The Boston Consulting Group (BCG).
Уточняется, что за период с 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз, а объем платежей — в среднем на 22,1%. Это объясняется тем, что действия каждого из участников процесса перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подпитывая и усиливая бурное развитие.
Согласно исследованию, в ближайшие 10 лет рост сократится до 11,8%, однако Россия по-прежнему будет идти впереди остальных 58 стран, рассмотренных в исследовании.
Что касается европейского рынка, вплоть до 2028 года объем выручки карточных платежей на нем будет расти примерно на 5,9% в год. Согласно прогнозу, именно Россия станет главным локомотивом восточноевропейского рынка.
«Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.