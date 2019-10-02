На Украине предложили ввести спецпошлины на импорт электроэнергии из России

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Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России. Об этом сообщают местные СМИ.

По его мнению, украинский бюджет должен выигрывать, если импорт действительно будет происходить.

Герус также добавил, что существует множество процессов регулирования этого процесса.

Ранее СМИ узнали, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.