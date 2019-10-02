Новак заявил о надежде на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/529/12210529/upload-IMG_9003-pic905-895x505-21892.jpg">

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ждет реализации проекта «Северный поток - 2» по маршруту, который и был заявлен изначально — через Данию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выдача разрешения на строительство задерживается, в настоящий момент ожидается решение Королевства Дании.

Он добавил, что в случае отказа, варианты решения вопроса предусмотрены, однако на их реализацию может понадобиться больше денег и времени. При этом, по мнению Новака, у Дании нет никаких оснований на невыдачу разрешения России.

Министр также сказал, что многие страны поддерживают реализацию проекта, ведь он сможет долгие годы обеспечивать надежные поставки энергоресурса в Европейский союз.

Данные слова прозвучали на сессии Российской энергетической недели.

Ранее Трамп и Дуда обсудили план противостояния «Северному потоку — 2».