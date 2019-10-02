В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ

В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По документу, трудовой стаж для такой категории иностранцев снизился с трех лет до одного года.

Таким образом, получить российское гражданство теперь смогут иностранцы, которые работают в России один год по специальностям, имеющимся в перечне Министерства труда.

Как известно, в этот список включены 74 профессии. Среди них имеются рабочие, врачебные, а также инженерные специальности.