Эквадор планирует покинуть ОПЕК

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Эквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году, пишет Bloomberg со ссылкой на министерство ресурсов страны.

Государство планирует покинуть организацию с января следующего года.

Власти заявляет, что стремится увеличить доходы от сырой нефти из-за финансовых проблем.

Эквадор является одним из самых малых производителей в ОПЕК. Добыча нефти в 2018 году составляла 517 тыс. баррелей в сутки.

В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти. По прогнозам минэнерго США, добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2050 году вырастет на 23% по сравнению с 2018 годом.