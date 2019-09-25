Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции

Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Как отмечается, чиновники приняли данное решение, не дождавшись итогов эксперимента, который стартовал в июле.

Уточняется, что правительство уже подготовило список молочных продуктов, подлежащих маркировке, однако председатель правительства пока не утвердил его.

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.

Но сроки ее введения должны были быть приняты лишь после эксперимента.

Ранее сообщалось, что молочную продукцию начали маркировать в России.