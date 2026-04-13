В Минобороны рассказали о сбитых украинских БПЛА во время перемирия

МО РФ: во время перемирия силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА вне зоны СВО
За время пасхального перемирия российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских БПЛА вне зоны СВО в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.

13 апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль в районе деревни Викторовка Рыльского района Курской области, в результате чего был ранен 47-летний мирный житель.

Накануне Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали Курскую область 15 БПЛА за минувшие сутки, несмотря на объявленное Пасхальное перемирие.

С 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля действовало объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. При этом российским военным предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

