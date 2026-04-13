Россия обвинила Украину в повреждении АЗС во время перемирия

Антон Белицкий/Global Look Press

Украинские войска во время пасхального перемирия повредили АЗС в населенном пункте Льгов Курской области. Об этом заявило российское министерство обороны, передает РИА Новости.

«Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС... в населенном пункте Льгов Курской области», — говорится в заявлении.

По информации Минобороны, ВС РФ сбили 11 украинских БПЛА самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей, а также сорвали пять попыток выдвижения украинских военных во время перемирия в Сумской области и ДНР.

В ведомстве добавили, что с 16:00 мск 11 апреля до 00:00 12 апреля российские войска «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

11 апреля украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие. Он отметил, что прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом «реального движения к миру».

Ранее Песков заявил, что ВСУ неоднократно нарушали пасхальное перемирие в 2025 году.

 
