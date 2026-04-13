Наука

Врач назвала полезное свойство несвежих макарон

Врач Питерсон: во «вчерашних» макаронах образуется полезный тип крахмала
В остывших и «вчерашних» макаронах образуется так называемый резистентный крахмал. В отличие от обычного, он хуже переваривается в тонком кишечнике и поступает в толстый, где действует как пребиотик — питательная среда для полезных бактерий. Об этом рассказала диетолог Саманта Питерсон в интервью изданию Real Simple.

Такой крахмал, как отмечает эксперт, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, а также помогает стабилизировать уровень сахара в крови. За счет более медленного усвоения углеводов снижается резкий скачок глюкозы после еды, что особенно важно для метаболического здоровья.

«Кроме того, резистентный крахмал может поддерживать чувствительность к инсулину и обеспечивать более длительное чувство сытости. Такие свойства улучшают контроль аппетита и поддерживают стабильный уровень энергии в течение дня», — отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что охлажденные углеводные продукты не становятся «безуглеводными», однако в сочетании с белками, полезными жирами и клетчаткой они могут быть более благоприятны для обмена веществ. Питерсон добавила, что некоторые продукты естественным образом содержат резистентный крахмал. В эту группу входят зеленые бананы, кукуруза и бобовые.

