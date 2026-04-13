В Петербурге выставили на продажу торговый центр

В Петербурге выставили на продажу торгово-офисный центр «Новая Аура»
В Санкт-Петербурге выставили на продажу бизнес-центр с торговой галереей «Новая Аура» стоимостью 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценке участников рынка коммерческой недвижимости, стоимость продажи «Новой Ауры» завышена, а сам объект сложен для реализации с учетом большой площади и необходимости реновации.

Как пишет «Коммерсантъ», объявление о продаже появилось на одной из площадок 9 апреля. Предложение опубликовано московским агентством недвижимости (АН) BARNES Moscow. Преставитель АН подтвердил изданию, что выступает посредником в будущей сделке, но детали реализации не уточнил, сославшись на необходимость согласования разглашения информации с собственником. Игроки рынка называют владельцем здания девелопера Андрея Недбаева — соучредителя ООО «СЗ «Резиденция Рощино»» (60% в уставном капитале юрлица), ООО «Новое Рощино» (75%), ООО «АН-Инвест» и других компаний.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с мая 2022 года учредителем ООО «Новая Аура» является комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Горизонт Н». Из финансовой отчетности компании следует, что в 2025 году ее выручка выросла на 16% — до 137,7 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 3,3 млн рублей.

В феврале прошлого года в Петроградском районе Санкт-Петербурга был выставлен на продажу бизнес-центр «Стельп» за 1 млрд рублей.

