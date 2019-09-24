Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для Украины и Белоруссии
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Правительство Эстонии решило не предоставлять бесплатные долгосрочные визы гражданам Украины и Белоруссии, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу эстонского кабмина.
Отмечается, что в 2010 году украинцам позволили не платить пошлины за долгосрочную визу. Такое же решение было принято в отношении жителей Белоруссии.
В постановлении говорится, что 90% граждан Украины ходатайствуют о получении долгосрочной визы, чтобы работать в Эстонии.
«Сохранение льготы гражданам Украины больше не обосновано», — сообщается в документе.
90% белорусов также приезжают в Эстонию на заработки, поэтому льготы отменяются и для них.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подпишет соглашение по визам и реадмиссии с ЕС.