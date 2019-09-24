Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Как отметили эксперты, экономика выводится из теневого сектора в случае вовлечения неформальной деятельности в регулируемый оборот. В конечном итоге владельцы неформальных предприятий и их работники начинают платить налоги в госказну.

Тем не менее, в Миэкономразвитии считают, что инициатива приводит к уменьшению дохода граждан. В Росстате сообщили, что с 2014 года реальные располагаемые доходы населения опустились на 8,3%.

В настоящее время в секторе неформалного бизнеса работают 15,25 млн человек.

По данным Федеральной налоговой службы, с 2013-го по 2017 поступления от налогов выросли на 60% при прежней ставке основных налогов.

Ране сообщалось, что Путин назвал мощный фактор развития российской экономики.