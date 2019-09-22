Британия пообещала больше санкций после выхода из ЕС
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Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что страна после выхода из ЕС будет вводить санкции против тех, кто преследует журналистов и политических активистов. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.
По его словам, после Brexit Британия только усилит свое санкционное законодательство.
Он отметил, что таким образом британские власти надеются привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека.
Глава МИДа уточнил, что санкции включают в себя введение запрета на въезд в Британию, а также заморозку активов и банковских счетов тех, кто попал под санкции.
Таким способом, добавил министр, Британия хочет осудить тех, кто безнаказанно преследует журналистов.