Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак поделился мнением по поводу расчета компанией «Нафтогаз» тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет. Об этом сообщает RT.

По его мнению, вряд ли предложение украинской стороны устроит Россию, из-за высокой стоимости транзита.

Эксперт отметил, что Украина предлагает только те варианты, которые устраивают ее.

«Пока это не похоже на поиск компромиссов», — прокомментировал Дудчак.

Он считает, что заявление «Нафтогаза» является попыткой «сделать вид, что они идут навстречу».

По словам эксперта, более реальные цифры по транзиту российского газа, возможно, появятся в будущем.

Ранее Украина предложила России тариф по транзиту, который будет находится в пределах $2,56-3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км в зависимости от объема его бронирования.