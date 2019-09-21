«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит

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Глава правления Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев готов предложить российской компании «Газпром» тариф на транзит российского газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно этим условиям, тариф будет находится в пределах $2,56-3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км в зависимости от объема его бронирования.

Украинскими представителями были предложены два варианта условий, которые предполагают осуществление транзита по ним на ближайшие 5 лет.

Так первый вариант развития событий предусматривает бронирование 60 млрд кубометров в год. Это означает, что то в течение 2020-2024 годов в «Нафтогазе» ожидают тариф на уровне $3,21.

«Если же «Газпром» бронирует 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне $2,56», — заявил Коболев.

Он также добавил, что в зависимости от увеличения объемов бронирования со стороны «Газпрома», тариф будет уменьшаться.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной.