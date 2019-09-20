Минприроды повысило цены на всех животных в России в 400 раз

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных и лесных ресурсов в России, их цена повышена в 400 раз — до 267 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, по новым данным стоимость одного зверя примерно соответствует официальным таксам. Так, рысь оценивается в 40 тыс. рублей, лось — 80 тыс. рублей, снежный баран — 100 тыс. рублей.

Официальные таксы в том числе будут использоваться для исчисления вреда, нанесенного животным браконьерами.

Ранее сообщалось, что Минприроды назвало сроки освобождения белух из «китовой тюрьмы».