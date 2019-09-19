Путин повысил зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что оклады дипломатических работников увеличатся с 1 октября 2019 года. Так месячные выплаты увеличатся в 1,043 раза.

Кроме работников МИД повышения коснутся работников дипломатических представительств и консульских учреждений России, а также гражданских госслужащих.

Ранее сообщалось, что Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах.