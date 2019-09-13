Регулятор ФРГ ограничил оператора OPAL в новых аукционах на мощности газопровода

Федеральное сетевое агентство ФРГ запретило компании OPAL Gastransport - оператору газопровода OPAL - проводить дополнительные аукционы на мощности газопровода в соответствии с решением Европейского суда юстиции, сообщает ТАСС со ссылкой на в заявление регулятора.

В заявлении отмечается, что со времени принятия решения суда дополнительные аукционы на транзитные мощности не допустимы.

«Это в особенности касается аукциона на октябрь, который должен был состояться 16 сентября», — дополняет агентство.

Уточняется, что также «Газпрому» нельзя поставлять газ выше мощностей, предписанных судом.

В агентстве также заявили, что российская компания имеет альтернативные маршруты и отгрузочные терминалы для выполнения своих обязательств по поставкам газа в Евросоюз в будущем. При нарушении «Газпромом» предписаний, компании грозят штрафы.

Ранее «Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС.