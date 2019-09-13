Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
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Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА «Новости».
Ограничение будет действовать с 7.00 мск.
Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора.
Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока». Суд счел его нарушающим принцип энергетической солидарности.