Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям

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Вывеска на офисном здании компании «Газпром» Вывеска на офисном здании компании «Газпром»
Вывеска на офисном здании компании «Газпром»
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА «Новости».

Ограничение будет действовать с 7.00 мск.

Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора.

Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока». Суд счел его нарушающим принцип энергетической солидарности.