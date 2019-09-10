Идею о продаже алкоголя с 21 года одобрили ведомства

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о настоящем положении законопроекта Министерства здравоохранения России о запрете на продажу алкоголя лицам до 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что законопроект согласован большинством федеральных ведомств, в том числе министерством экономического развития и Минпромторгом.

Салагай также добавил, что рассмотрение законопроекта может состоятся уже в 2019 году, поскольку позиция большинства положительная.

Ранее сообщалось, что Минздрав выступил категорически против продажи алкоголя дистанционно.