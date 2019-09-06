Минфин выдвинул законопроект «о гарантированном пенсионном продукте»

Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Инициатива предполагает исключительно добровольное присоединение к системе. Также она включает введение налоговых льгот для бизнеса и налоговых вычетов для граждан.

Отмечается, что регистрация накопительных счетов будет производиться центральным администратором, а государство готово гарантировать сохранность долгосрочных пенсионных накоплений.

Уточняется, что законопроект, главным образом, нацелен на создание госсистемы сохранности добровольных пенсионных накоплений. Также инициатива должна выявить стимулы для формирования таких накоплений самими работниками и для развития корпоративных пенсионных программ.

Ранее ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий.