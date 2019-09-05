Правительство одобрило законопроект о получении негосударственных пенсий

Правительство поддержало законопроект о получении негосударственных пенсий до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Отмечается, что в проекте закона гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

По мнению авторов документа, изменение в законодательстве будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий.

Уточняется, что в Госдуме рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на идею ПФР о новом порядке выплаты пенсий.