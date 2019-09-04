Санкции ЕС против России будут продлены

Постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза согласовали продление ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Отмечается, что изначальный срок действия данных санкций истекает 15 сентября. Теперь срок их действия увеличится на полгода.

По имеющейся информации, решение будет окончательно утверждено на следующей неделе, затем его опубликуют в Официальном журнале Евросоюза и оно вступит в силу.

Уточняется, что индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Ранее США расширили санкции против Ирана.