Кипр досрочно выплатил кредит России на сумму €1,56 млрд

Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина.

Согласно полученным данным, Никосия выплатила России займ вместе с начисленными процентами.

Сообщается, что Кипр отдал российской стороне долг по ранее сниженной ставке, которая составила 2,5% годовых.

Отмечается, выданный Россией займ помог Кипру улучшить свое финансовое положение.

Ранее стало известно, что больше всего иностранных активов российских банков сосредоточено на Кипре.