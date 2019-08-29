98% ларьков с шаурмой в Москве работают с нарушениями

Московское управление Роспотребнадзора обнаружили санитарные нарушения у 98% предприятий, которые осуществляют продажу шаурмы. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что специалисты выявили нарушения в 65 предприятиях.

Как стало известно, они касались санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции.

Помимо этого, нарушения связаны с требованиями технических регламентов.

Отмечается, все обнаруженные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей»

Ранее Роспотребнадзор вынес 27 тысяч штрафов за нарушения санитарных правил в школах.