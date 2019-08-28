Первый день МАКС-2019 посетило более 40 тыс. человек

Первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 посетило более чем вдвое больше людей, чем в 2017 году, — 40870 человек.

«По информации оперативного штаба, правонарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено», — говорится в сообщении оргкомитета салона.

Среди посетителей были президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, которые осмотрели экспозицию, уделив особое внимание истребителю пятого поколения Су-57 и истребителю поколения 4++ Су-35.

«Заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов», — сказал глава российского государства.

27 августа также состоялись демонстрационные полеты. В них принимали участие Су-57, Су-34, Су-35, МиГ-35, Як-152, Superjet 100. Впервые перед широкой публикой летал пассажирский МС-21-300. Самая насыщенная программа полётов запланирована на дни публичного посещения — с пятницы по воскресенье.

В первый день МАКС-2019 подписаны несколько соглашений, а также состоялись встречи по системе MatchMaking. «Согласно анкетам участников, деловой потенциал переговоров, равный сумме стоимостей обсуждаемых сделок и соглашений о сотрудничестве, составил в первый день 680 млн рублей», — говорится в сообщении.