В Москве может обновиться весенний температурный рекорд

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе, максимальные показатели пока остаются за 2 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале синоптика.

По ее словам, рекорд 2 апреля по метеорологической станции ВДНХ равен +23,2°C. Позднякова уточнила, что 18 и 19 апреля в Москве ожидается солнечная погода, но она не поднимется выше +23°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что погода в предстоящие выходные порадует жителей и гостей столицы – будет солнечно и тепло, осадков не ожидается.

Благоприятные погодные условия в Москве установятся на фоне области высокого давления – прогнозируется 755 мм ртутного столба. Будет небольшой ветер скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 5-7°C тепла в столице и от 3 до 8°C выше нуля по области.

Днем воздух в городе прогреется до 18-20°C тепла, в регионе будет от 16 до 20°C выше нуля.

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