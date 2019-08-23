Установлена величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года в России

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало данные о величине прожиточного минимума россиян во II квартале 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что минимальная величина установлена в размере 11 185 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель зафиксирован на отметке в 12 130 рублей, для пенсионеров — 9 236 рублей.

Прожиточный минимум для детей во II квартале 2019 года составил 11 004 рубля.

Уточняется, что величина прожиточного минимума увеличилась по сравнению с прошлым кварталом в 2019 году в среднем на 4%.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей.