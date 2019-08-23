Цены на нефть в мире растут

Мировые цены на нефть увеличиваются. Об этом сообщают данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли до $55,39 за баррель, увеличившись на 0,07%.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 0,17% и составили $60,02 за баррель.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель.